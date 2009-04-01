Политологи насчитали у Ющенко максимум 15 депутатов

Политологи сомневаются, что парламент поддержит инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно принятия новой Конституции и реформирования публичной власти.

Таковы выводы политических экспертов, комментарии которых переданы УНИАН Центром политического консалтинга.

Президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ считает, что принятие изменений в Конституцию зависит от позиции двух фракций в Верховной Раде – Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко.

“Хотя обе фракции высказывались за то, что Конституцию необходимо изменять, я думаю, что, учитывая проведенные митинги протеста, последние заявления Виктора ЯНУКОВИЧА, «регионалы» избрали путь не договоренностей с БЮТ, а путь на досрочные парламентские и президентские выборы, или, по крайней мере, на президентские выборы, которые должны состояться в январе 2010 года”, - отметил политолог, добавив, что, по его мнению, вносить изменения в Конституцию необходимо.

“Если же говорить о возможностях внесения изменений в Конституцию на современном этапе развития политического процесса, то сейчас таких возможностей нет, потому что у Президента нет соответствующего ресурса. ПР настроена на выборы, а у других фракций просто не хватит ресурса в парламенте, чтобы принять эти изменения”, - констатировал И.ЖДАНОВ.

Директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО также считает, что ВР не поддержит предложенные главой государства изменения к Основному Закону.

“Непонятно, почему Президент, когда ему грозит потеря власти, начинает проявлять беспокойство об украинском парламентаризме? Во-вторых, даже если бы у Президента было идеальное конституционное предложение к парламенту, то нужно иметь политическую силу, которая бы поддерживала и продвигала этот проект, а у него максимум 15 человек в парламенте”, - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

В связи с этим политолог предположил, что В.ЮЩЕНКО заранее знает, что парламент не поддержит именно его модель конституционных изменений.