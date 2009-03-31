Тимошенко уже не уверена, что миссия МВФ вернется, и винит Ющенко

Ответственность за срыв голосования в Верховной Раде Украины по антикризисным законопроектам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО возлагает на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в парламенте премьер заявила: «Очень жаль, что команда народных депутатов Президента Украины и главы Секретариата Виктора БАЛОГИ не проголосовали, хотя предварительно по всем позициям (спорным) была достигнута договоренность… Я считаю, что именно той частью народных депутатов, которые подчинены и управляются сегодня Президентом Украины, голосование было достаточно цинично сорвано по принципу – "чем хуже для страны, тем лучше". Я считаю, что в такое тяжелое кризисное время это недопустимо".

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, "хотелось бы, чтобы и оппозиция эти законы поддержала, но мы понимаем, что оппозиция сегодня зарабатывает баллы и рейтинги на кризисе. Пытается заработать… Не думаю, что это им удастся. Но то, что касается Президента Украины и его команды в Верховной Раде, то мы рассчитывали на то, что Президент отвечает за ситуацию в стране, что он ответственный человек, и что он не будет давать кулуарных команд своей части фракции не голосовать. Но, к сожалению, это произошло», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что три пункта, по которым у Секретариата Президента были замечания - по акционерным обществам, Национальному банку и Аграрному фонду - были исключены из законопроектов.

«На начало голосования не было ни одной позиции, по которой были бы еще замечания от Секретариата Президента, и по всем трем законопроектам была поддержка международных финансовых организаций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что не принятые сегодня законопроекты являются необходимыми для корректировки программы сотрудничества с Международным валютным фондом, и на сегодняшний день нельзя уверенно сказать, что миссия МВФ вернется в Украину для продолжения переговоров.

«Честно говоря, я была уверена, что после такого вдохновляющего обращения к ВР, все-таки цинизм в парламенте закончится и будет проголосован антикризисный пакет. К сожалению, на этот момент, я считаю, цинизм в политике остался по отношению к стране и к людям", - отметила премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, Верховная Рада Украины отказалась рассмотреть три антикризисных законопроекта.

В частности, депутаты отказались включить в повестку дня правительственный законопроект о внесении изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины. За включение этом документа в повестку дня проголосовало 207 народных депутатов из необходимых 226.

Также Верховная Рада отказалась рассмотреть правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения (за него проголосовал 201 из 226) и законопроект о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам (за него проголосовали 207 депутатов из необходимых 226).

При этом ВР увеличила ставки акцизного сбора на табачные изделия и ряд алкогольных изделий.