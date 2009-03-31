Мороз думает, что Ющенко вслед за Кучмой ищет способ стать царем

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ констатирует, что Президент Виктор ЮЩЕНКО позаимствовал ряд конституционных инициатив у предыдущего главы государства Леонида КУЧМЫ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом А.МОРОЗ сказал, комментируя сегодняшнее выступление Президента в Верховной Раде и предложения В.ЮЩЕНКО по изменениям в Конституцию.

"В послании Президента к Верховной Раде нет четкого и понятного плана выхода из кризиса. Половину своего выступления В.ЮЩЕНКО посвятил реформе системы управления, внесению изменений в Конституцию. Ничего нового в этом нет: эти идеи 8 лет назад продвигал Л.КУЧМА», - подчеркнул А.МОРОЗ.

В речи В.ЮЩЕНКО, отметил лидер СПУ, «снова возникла тема двухпалатного парламента, которая направлена на уничтожение парламентаризма в Украине, и, как следствие, - монополию власти в одних руках".

А.МОРОЗ добавил, что ряд европейских стран идут сегодня к упрощению системы представительства, в то время как Украина "нагромождает" парламентские палаты.

По мнению экс-спикера, "ЮЩЕНКО сегодня ищет способы, как переписать Конституцию, чтобы Президент чувствовал себя царём». «И хотя глава государства отлично понимает, что для внесения изменений в Основной Закон необходимо полтора года, он настаивает на реформе Конституции. Это пиаровский ход перед выборами", считает А.МОРОЗ.

Лидер Соцпартии также отметил, что "в экономической части Послания Президента видна откровенная зависимость экономики Украины от эмиссионного доллара, политики МВФ и США. Не случайно в своем выступлении Президент педалировал тему отмены моратория на продажу земли - чтобы наполнить "пустой" доллар. Фактически Украину хотят поставить в кабалу от мировых финансовых систем и ряда могущественных экономик мира", - подчеркнул лидер СПУ.