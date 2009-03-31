Партия регионов даст власти максимум два дня?

Партия регионов намерена довести до конца свои угрозы и заблокировать трибуну Верховной рады, тем самым в перспективе добиться роспуска парламента, пишет Коммерсантъ-Украина. Кроме того, в ПР намерены инициировать вторую волну народного недовольства с требованиями к президенту Виктору Ющенко и премьер-министру Юлии Тимошенко уйти в отставку. Однако в Блоке Юлии Тимошенко считают, что подобные угрозы, даже если и будут реализованы, к отставке правительства не приведут.

Вчера во время согласительного совета лидеров фракций и глав парламентских комитетов заместитель главы фракции Партии регионов Анна Герман заявила, что ее политическая сила сдержит свое обещание и заблокирует трибуну Верховной рады, в случае если правительство не выполнит их требования. "Мы дадим возможность власти внести завтра (31 марта) в Раду антикризисную программу и поправки к бюджету. Если власть не воспользуется этой возможностью, мы будем блокировать парламент до проведения досрочных выборов, так как того хотят люди!" – сообщила журналистам госпожа Герман.

Напомним, 26 марта на заседании теневого правительства в Симферополе лидер Партии регионов Виктор Янукович потребовал от Кабинета министров принятия антикризисной программы и внесения изменений в бюджет, пообещав, что в противном случае фракция ПР будет инициировать акции протеста и готова заблокировать трибуну Рады.

– Им (депутатам от Партии регионов) нужно регулярно посещать парламент – антикризисную программу мы внесли еще в прошлом году, но, к сожалению, Рада ее не рассматривает. Однако это уже не вина правительства,– прокомментировал требования "регионалов" первый вице-премьер Александр Турчинов.– Кроме того, пакет антикризисных законов внесен. И рассмотреть его первую часть – пять законов – мы требуем завтра (31 марта). Так что все эти угрозы – демагогия, а разговоры направлены только на дестабилизацию ситуации в стране.

Вероятность того, что первые пять законов все же будут приняты парламентом, достаточно велика. По информации Ъ, еще 25 марта господин Турчинов встретился с лидерами фракций коалиции для того, чтобы заручиться их поддержкой при рассмотрении антикризисных законопроектов. Среди этих документов проекты законов #4202 о внесении изменений в закон "О ставках акцизного сбора на табачные изделия", повышающий акцизную ставку на табак с 16 до 20%, #4265, предполагающий повышение акцизного сбора на алкоголь, #4266 о внесении изменений в бюджет, касающихся обеспечения энергетической безопасности. Этот законопроект, в частности, предусматривает дополнительное бюджетное финансирование НАК "Нафтогаз Украины". Еще два законопроекта – #3521 и #4217 – касаются изменений в пенсионное законодательство, предусматривающие отмену фиксированного сбора с предпринимателей в Пенсионный фонд и перерасчет пенсий. "После обсуждения мы выяснили, что по всем законопроектам, кроме #4266, голосов хватает",– сообщил вчера журналистам первый заместитель главы фракции БЮТ Андрей Кожемякин.

Однако принятие этих документов не гарантирует отказа представителей Партии регионов от идеи блокирования парламентской трибуны, поскольку то, что в коалиции считают антикризисными законами, не является таковым для оппозиции."Мы возобновим акции протеста, возможно, уже на следующей неделе. Они будут настолько жесткими, что заставят эту власть уйти в отставку!" – не успокаивалась госпожа Герман.

Единственное, на что могут рассчитывать представители коалиции,– это то, что 31 марта и 1 апреля блокирования трибуны Рады не будет. В этом журналистов заверил первый вице-спикер Александр Лавринович: "Я вам могу сказать однозначно, что завтра и послезавтра украинский парламент будет работать". Эти утверждения оппозиционеров были услышаны не только в коалиции, но и секретариате президента, откуда уже вечером поступило сообщение, что 31 марта президент Виктор Ющенко будет готов выступить перед депутатами со своим ежегодным посланием о внутренней и внешней ситуации Украины.

Как утверждают источники Ъ в ПР, два дня – это максимум, который оппозиция готова дать действующей власти для выполнения их требований. После совместного заседания президиума Партии регионов с главами партийных областных организаций, состоявшегося вчера вечером, источник в руководстве ПР заявил: "В четверг мы блокируем трибуну, а в пятницу проведем всеукраинский митинг. Сейчас в партии уже занимаются отправкой людей в столицу."