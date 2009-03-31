Тимошенко придет послушать Ющенко?
08:45, 31 марта 2009Политика
1232
На заседание ВР должны прийти все-все
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства примут участие в сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает Управление в связях из СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.
На заседании парламента будет рассматриваться „антикризисный” пакет законопроектов, разработанный правительством, отметили в Управлении.
Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте также выступит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter