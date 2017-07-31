В МИД Украины назвали закон об упрощении получения гражданства России украинцами "никчемным"

В Министерстве иностранных дел Украины считают одобрение российским руководством закона, которым упрощается порядок приобретения гражданства РФ гражданами Украины, свидетельством полного пренебрежения государства-агрессора международного права и суверенитета других государств. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства об изменениях, внесенных в закон РФ о гражданстве.

"Российские власти взяли на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, что является исключительной прерогативой национального законодательства государства соответствующего гражданства", - отметили в министерстве.

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В МИД подчеркнули, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально удостоверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства является «никчемным по своей сути и содержанию».

«Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его лишения, является соответствующий указ президента Украины», - напомнили в ведомстве.

Так, в МИД расценивают такой шаг государства-агрессора как "продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины".

"В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию. В случае нарушения прав и интересов, граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины", - говорится в комментарии

Как сообщал УНИАН, в июле Госдума РФ приняла закон, который позволяет получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины.

В частности, обсуждается заявительный порядок без предоставления подтверждения от украинской стороны при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

"Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган этого государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от гражданства, которое он имеет, является нотариально заверенная копия заявления", - говорится в законе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составило 2 млн 300 тыс. 320 человек. По ее словам, из них более миллиона - беженцы с Донбасса.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке предоставления гражданства России украинцам.