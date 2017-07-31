Министр финансов пока не получал никаких официальных документов о подозрении в неуплате налогов

Министр финансов Александр Данилюк пока не получал никаких официальных документов от Генеральной прокуратуры или других органов о проведении в отношении его расследования по делу о неуплате налогов.

Об этом министр написал на своей странице в сети Facebook.

"Никакого подозрения или каких-либо других официальных документов от ГПУ или других органов я не получал и о своем якобы уклонении от уплаты налогов узнал из прессы. Оказывается, что уже есть решение суда о проверке налоговой. Инновационным считаю информирование о проведении проверки через прессу", - написал министр.

Он отметил, что сегодня первый день находится в отпуске.

"Сегодня узнаю из прессы, что Генеральная прокуратура Украины меня якобы в чем-то подозревает. Очень надеюсь, что это не является политически мотивированным и не является местью за то, что было сделано, чтобы перекрыть коррупционные схемы, исключить хищения бюджета и неэффективное использование государственных средств", - написал Данилюк.

Министр отметил, что все налоги из заработанных ими средств были уплачены.

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"Возникают вопросы о компетенции и мотивации людей, которые построили целое дело против меня, оценивая исключительно период работы на госслужбе (2010-2014 гг.), и не учитывая период работы в частном секторе, в частности, многолетнюю работу на ведущих должностях в различных компаниях за рубежом. Интересный прецедент для тех политиков и госслужащих, которые вообще не работали в частном секторе. Почему правоохранители не спешат проверять тех из них, которые имеют роскошные дома и дорогие автомобили", - написал он.

Данилюк отметил, что отпуск из-за инцидента прерывать не планирует, так как работа в министерстве истощает, а у него впереди много задач.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, стало известно, что Печерский районный суд города Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов.

18 июля к следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 годов.