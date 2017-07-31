ГПУ подозревает министра финансов Данилюка в уклонении от уплаты налогов

Печерский районный суд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. Об этом говорится в постановлении суда, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Читайте такжеПодозреваемого в похищении двух евромайдановцев удалось выявить из-за попытки сбежать в Россию -СМИ Отмечается, что 18 июля к следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 годов.

Согласно постановлению, Департаментом "осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002147 от 4 июля 2017 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов - УНИАН) УК Украины".

В постановлении сказано, что согласно сведениям из депутатского обращения следует, что Данилюк "в период 2010-2014 годов занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента". Согласно налоговой информации о доходах, он за 2010-2014 годы получил доход в размере 556 162,98 грн.

В то же время, отмечается в документе, он в тот же период приобрел следующее имущество: жилой дом общей площадью 290 кв.м, стоимость которого согласно предварительному договору купли-продажи составляет 2 054 000 грн, а также автомобиль BMW Х5. Кроме того, в 2014 году им был сделан вклад на счет в ПАО "Укрсоцбанк" в сумме 519 665,67 грн.

"Предварительным анализом таких сведений сделаны выводы о наличии возможного уклонения от уплаты налогов и сборов", - говорится в постановлении.

Кроме того, отмечается, что прокурором доказано наличие достаточных оснований полагать, что другим образом, чем назначить проверку Данилюка за 1998-2016 годы, невозможно в ходе досудебного расследования уголовного производства подтвердить или опровергнуть факт уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также установления размера ущерба, причиненного преступлением.

Так, суд принял решение удовлетворить ходатайство прокурора и назначить внеплановую документальную проверку Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 годов. Проведение проверки поручено сотрудникам ГФС.