В МИД напомнили правительству Венесуэлы о его неуважении к территориальной целостности Украины

Украина поддерживает усилия мирового сообщества по разрешению кризиса в Венесуэле путем проведения свободных и демократических выборов.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел относительно ситуации в Венесуэле в связи с выборами в Национальную конституционную ассамблею.

«Украина обеспокоена ростом политического противостояния и насилия в Венесуэле на фоне углубления экономического и продовольственного кризиса. Мы решительно осуждаем попытки правительства Венесуэлы узурпировать власть, нарушая основные демократические права и свободы своих граждан, включая право на мирные собрания и свободное волеизъявление», - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что Венесуэла не впервые демонстрирует неуважение к демократическим нормам и принципам международного права. «В свое время, Венесуэла не поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины во время голосования важных для Украины и всего цивилизованного мира резолюций Генеральной ассамблеи ООН», - напомнили в ведомстве.

«Украина решительно поддерживает призывы и усилия мирового сообщества по разрешению кризиса в Венесуэле, в частности, путем проведения свободных и демократических выборов», - сказано в заявлении.