От попыток Тимошенко улучшить баланс стало только хуже?

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что новым вариантом законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», которым предлагается заменить 13%-ную надбавку к ввозной пошлине дополнительным импортным сбором, Кабинет министров лишь ухудшил этот документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

А. ШЛАПАК фактически согласился с предварительной оценкой журналистов о том, что в документе фактически заменено название сбора.

«Это тот же самый законопроект, только значительно хуже, чем тот, который был принят парламентом и подписан Президентом», - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил, что более детальный анализ документа можно будет сделать позже, после более тщательного изучения.

«Дойдет до рассмотрения в парламенте – будем об этом говорить», - подчеркнул первый замглавы Секретариата Президента.

При этом он отметил, что Украина может использовать такой дополнительный защитный механизм, как дополнительный импортный сбор.

«Однако вместе с тем нужно очень внимательно подходить к определению той группы товаров, в отношении которых увеличение такого сбора можно вводить. И этот вопрос должен решаться в результате консультаций с нашими партнерами по ВТО", - сказал А. ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает заменить введение временной 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин на некоторые импортные товары дополнительным временным импортным сбором.

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде (№4262).

Согласно документу, дополнительный импортный сбор устанавливает и отменяет Кабинет министров по согласованию с Национальным банком.

Сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния, в частности угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения, но не более, чем на 12 месяцев.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще.

По заявлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, действие 13%-ной надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.