Тимошенко рассчитывает, что оппозиция поддержит ее проекты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что во вторник, 31 марта, оппозиционные фракции Верховной Рады поддержат правительственные антикризисные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с послами стран «Большой семерки», руководством представительства Еврокомиссии и Международного валютного фонда в Украине.

«Мы надеемся и на достаточно позитивную позицию фракций, которые находятся в оппозиции. Оппозиционные фракции должны поддержать Украину своим позитивным голосованием, и если они осознают всю весомость принимаемых решений, я думаю, что все-таки было бы политически ответственно, чтобы оппозиция голосовала за этот антикризисный пакет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также рассчитывает, что весь демократический сектор парламента единогласно поддержит 5 антикризисных законопроектов, инициированных правительством.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что речь идет о двух законопроектах об увеличении акцизных сборов, о двух законопроектах по усовершенствованию пенсионной системы, а также о законопроекте о внесении изменений в госбюджет для сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

«Все это очень важно и в конечном итоге сделает финансовую систему страны на порядок сильнее», - уверена глава правительства.