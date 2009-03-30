Фракция Тимошенко категорически возражает против кадровой чистки в ЦИК

Фракция Блока Юлии Тимошенко категорически возражает против рассмотрения Верховной Радой кадровых изменений в Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Согласительного совета лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, существует разъяснение Конституционного Суда Украины о том, что нельзя изменять кадровый состав ЦИК до окончания срока ее полномочий.

По словам И.КИРИЛЕНКО, нужно дать ЦИК спокойно работать.

«Сегодня будоражить еще эту структуру кадровыми изменениями нецелесообразно», - добавил он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что не нужно вносить в повестку дня работы парламента эти кадровые вопросы.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады представление об освобождении Анатолия ПИСАРЕНКО от должности члена Центральной избирательной комиссии в связи с достижением им 65-летнего возраста.

20 марта Верховная Рада отложила рассмотрение вопроса об освобождении от должности члена ЦИК А.ПИСАРЕНКО.