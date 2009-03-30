Медведев: Путин и я - это два хороших полицейских

Дмитрий Медведев дал интервью телекомпании ВВС.

В ходе интервью президенту РФ задали следующий вопрос: «Когда президент Саркози был в России, появилась информация, Путин тогда сказал: я плохой полицейский, а президент - хороший полицейский. Как вам представляется ситуация, он верно ее обрисовал?». Не сдерживая смеха, Дмитрий Медведев ответил следующее: «Нет, я думаю, что мы оба хорошие полицейские».

Не обошли стороной в ходе беседы и тему возможного избрания Медведева на второй срок. Как выяснилось, президент об этом еще не думал. Пока российский лидер намерен доработать сначала нынешний срок и «посмотреть, что будет». После своего пребывания у власти Медведев хочет видеть Россию образованной и демократической страной.

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