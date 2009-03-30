Правящая партия теряет голоса, но выигрывает выборы

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет премьер-министр Тайип Эрдоган, победила на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти, набрав 39% голосов избирателей, свидетельствуют итоги голосования после подсчета почти 100% голосов, сообщает телекомпания NTV.

Однако глава правительства недоволен: прогнозировалось, что ПСР наберет около 50% голосов.

Партия Эрдогана победила в крупнейшем городе Турции - Стамбуле, столичной Анкаре, но проиграла в Анталье, Измире и в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, где преимущественно проживают курды.

На втором месте по итогам выборов оказалась основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), набрав 23% голосов, на третьем - правая Партия националистического движения (ПНД) - 16%.