Что БЮТ хочет изменить в Конституции и почему Ющенко против?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не допустит внесения изменений в Конституцию, которые разрабатывались Блоком Юлии Тимошенко в середине прошлого года.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

В.ЮЩЕНКО назвал этот проект «достаточно одиозным», поскольку в нем ставилась задача – «как разделить страну на двоих». «Убежден, что этот проект неприемлем, я говорю о той редакции, которая была приблизительно где-то в июле прошлого года», - сказал Президент, комментируя информацию, что нынче опять активизировались переговоры между БЮТ и Партией регионов о принятии изменений в Конституцию.

«Если речь идет о том, как разделить страну, разделить власть, на пять, десять лет закрепить премьер-министра, или председателя Верховной Рады, или Президента назначать в парламенте 226-ю голосами – это не моя Конституция, и я все сделаю, чтобы этого не было», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.