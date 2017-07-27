ВСП остановил рассмотрение отставки главы Апелляционного суда Черкасской области
Если Высший Совет правосудия удовлетворит представление квалификационной комиссии, Бабенко можно будет привлечь к уголовной ответственности.
Высший совет правосудия остановил рассмотрение заявления председателя Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко об увольнении в отставку до рассмотрения представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины о его увольнении в связи с совершением дисциплинарного проступка. Такое решение было принято сегодня на заседании Высшего совета правосудия, сообщили УНИАН в пресс-службе ВРУ.
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"Совет принял решение приостановить рассмотрение вопроса об увольнении в связи с подачей заявления об отставке Владимира Бабенко с должности судьи апелляционного суда Черкасской области», - говорится в сообщении.
Как отмечается, 20 июля в ВСП поступило решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 27 июня о внесении ВСП представления об увольнении Бабенко с должности судьи апелляционного суда Черкасской области за совершение им дисциплинарного проступка.
Таким образом, ВСП сначала рассмотрит представление Высшей квалификационной комиссии. В случае, если ВСП удовлетворит представление, Бабенко будет лишен статуса «судьи в отставке», что повлечет за собой отмену всех социальных привилегий, которые имеют судьи, а также его можно будет привлечь к уголовной ответственности на общих основаниях.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что обратился к генпрокурору Юрию Луценко с заявлением о том, что заместитель генпрокурора Юрий Столярчук намеренно блокирует привлечения к ответственности председателя апелляционного суда Черкасской области Бабенко.
Как утверждает Горбатюк, у следствия есть доказательства вмешательства Бабенко в работу подчиненного ему судьи и в незаконном отчуждении коммунального имущества - здания суда.
Горбатюк добавил, что еще в марте был составлен проект подозрения судьи Бабенко, однако Столярчук его до сих пор не подписал.