ВСП остановил рассмотрение отставки главы Апелляционного суда Черкасской области

Высший совет правосудия остановил рассмотрение заявления председателя Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко об увольнении в отставку до рассмотрения представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины о его увольнении в связи с совершением дисциплинарного проступка. Такое решение было принято сегодня на заседании Высшего совета правосудия, сообщили УНИАН в пресс-службе ВРУ.

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"Совет принял решение приостановить рассмотрение вопроса об увольнении в связи с подачей заявления об отставке Владимира Бабенко с должности судьи апелляционного суда Черкасской области», - говорится в сообщении.

Как отмечается, 20 июля в ВСП поступило решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 27 июня о внесении ВСП представления об увольнении Бабенко с должности судьи апелляционного суда Черкасской области за совершение им дисциплинарного проступка.

Таким образом, ВСП сначала рассмотрит представление Высшей квалификационной комиссии. В случае, если ВСП удовлетворит представление, Бабенко будет лишен статуса «судьи в отставке», что повлечет за собой отмену всех социальных привилегий, которые имеют судьи, а также его можно будет привлечь к уголовной ответственности на общих основаниях.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что обратился к генпрокурору Юрию Луценко с заявлением о том, что заместитель генпрокурора Юрий Столярчук намеренно блокирует привлечения к ответственности председателя апелляционного суда Черкасской области Бабенко.

Как утверждает Горбатюк, у следствия есть доказательства вмешательства Бабенко в работу подчиненного ему судьи и в незаконном отчуждении коммунального имущества - здания суда.

Горбатюк добавил, что еще в марте был составлен проект подозрения судьи Бабенко, однако Столярчук его до сих пор не подписал.