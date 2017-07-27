Представитель ГПУ заявил о преступлении со стороны заместителя Луценко

Руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обратился к генпрокурору с заявлением о преступлении. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сергей Горбатюк заявил на пресс-конференции.

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Горбатюк обвиняет заместителя генпрокурора Юрия Столярчука в намеренном блокировании привлечения к ответственности главы апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко, в отношении которого у следствия есть доказательства его вмешательства в работу подчиненного судьи и в незаконном отчуждении муниципального имущества - здания суда.

Горбатюк рассказал предысторию своего заявления. По его словам, следователи и прокуроры Департамента спецрасследований фактически завершили собрание доказательной базы о совершении Бабенко двух преступлений. А именно - давления на подчиненного ему судью апелляционного суда Черкасской области Сергея Бондаренко за вынесение им правосудного решения о запрете выселения гражданки из общежития. А также за содействие в незаконном отчуждении коммунального имущества Черкасс - здания суда - в пользу частного собственника.

Горбатюк отметил, что расследование этого дела держат уже около трех лет. Оно всячески затягивалось. Только экспертизы длились более года.

Однако все же в марте текущего года в Департаменте спецрасследований составили проект подозрения судье Бабенко. И это подозрение должны подписать или генеральный прокурор Юрий Луценко, или его заместитель Столярчук для того, чтобы следствие могло работать непосредственно с подозреваемым и впоследствии передать дело в суд.

Однако, как подчеркнул Горбатюк, Столярчук "до середины июля не предоставил ни одного официального ответа, почему он не подписал этот проект". Зато, сказал он, Столярчук безосновательно и в нарушение норм УПК принял решение сменить старшего группы прокуроров в этом деле и вообще передать дело другому подразделению ГПУ. Горбатюк видит в таких действиях "признаки вмешательства в деятельность следователя, прокурора", и поэтому обратился с заявлением о преступлении со стороны Столярчука.