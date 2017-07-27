Глава Запорожской ОГА заявил о подготовке захвата власти в регионе

Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявляет о подготовке захвата государственной власти в регионе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Выступая во время внеочередной сессии облсовета 27 июля, Брыль заявил о подготовке «масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или границы Украины, а также финансирования указанных действий».

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«С привлечением различных источников во властных кругах используются различные пути сбора и передачи информации служебного характера. Аккумуляция средств для финансирования протестных акций происходит за счет получения противоправным способом бюджетных средств... Системные злоупотребления бюджетными средствами, торможение с выполнением социально важных экологических программ, преступление в сфере земельных отношений, блокировка программ на важных социальных направлениях, поддержка деструктивной деятельности в сфере медицины, строительства дорог, коммунальных инфраструктур и других стратегических объектов региона, их доведение до крайне низкого состояния вызывает постоянно растущие протестные настроения среди населения, которые планируется использовать для достижения указанных преступлений, планов», – заявил Брыль.

Председатель Запорожской ОГА добавил, что направит свое обращение вместе с имеющимися фактами президенту, Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины. Правоохранители ситуацию пока не комментировали.

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