Лидером симпатий избирателей сейчас стала партия Тимошенко "Батькивщина" - опрос

Согласно результатам опроса, лидером симпатий избирателей на сегодня является партия "Батькивщина". Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова были презентованы на пресс-конференции в Киеве.

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"Батькивщину" поддерживают почти 7,7% всех граждан или 11,2% из тех, кто намерен принять участие в выборах", - говорится в сообщении.

Второе место занимает "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - за него готовы отдать свои голоса 6,9% среди всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов.

Третье место разделяют партии "Гражданская позиция" (5,9% и 8,3%, соответственно) и "Оппозиционный блок" (5,7% и 8,4%).

Как отметили социологи, пятипроцентный барьер преодолевают также партия "За життя" (7,7% среди тех, кто выразил намерение проголосовать), "Радикальная партия Олега Ляшко" (7,3%) и "Объединение "Самопомич" (5,8%). При этом 21,5% опрошенных указали, что не принимали бы участия в выборах вообще.

*** Общенациональный опрос населения проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.