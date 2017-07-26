Дело Януковича-Клименко: в ГПУ рассказали о выигранных судебных разбирательствах

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что военные прокуроры выиграли почти 260 судебных разбирательств в производстве в отношении преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича - экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, в ходе расследования деятельности преступной организации, которая обогащалась по схеме незаконного уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики, прокуроры Главной военной прокуратуры приняли участие в рассмотрении 258 ходатайств в судах по мерам обеспечения уголовного производства.

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"Наибольшее их количество (163) касалось наложения ареста на имущество подозреваемых. Все ходатайства удовлетворены. В настоящее время арестовано движимое и недвижимое имущество на 900 млн грн", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что сторона защиты подозреваемых обжаловала судебные решения о наложении ареста на имущество и пыталась его вернуть. "Суды первой и апелляционной инстанции признают позицию военной прокуратуры законной и обоснованной, и уже 31 раз отказали защитникам в удовлетворении ходатайств об отмене ареста на имущество и его невозврата", - констатировали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что арест имущества в уголовном производстве с убытками почти 96 млрд грн необходим для обеспечения дальнейшей возможности возмещения убытков, причиненных государству совершенными преступлениями.

Как напомнили в ГПУ, Янукович вместе с Клименко при участии руководящего состава налоговых областного и районного уровня организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые в течение 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации.