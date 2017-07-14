Скрывающийся в России Клименко похвастался, что к нему следователи не добрались

Скрывающийся в России экс-министр доходов и сборов Клименко извинился перед своими работниками, у которых прошли обыски, и похвастался, что к нему с обыском не добрались. Об этом он написал в своем Facebook.

"Открыл интернет и был удивлен, узнав что у меня проходят обыски. Товарищи Аваков и Матиос, вынужден вас огорчить, у меня обысков нет", - написал он.

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"Единственное, что могу сказать, это вместо военной прокуратуры и национальной полиции принести извинения тем людям и предприятиям, которые пострадали вследствие непрофессионализма и политической подоплеки сегодняшних обысков", - добавил Клименко.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2017 года правоохранители провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко и членам его семьи, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве.

Несколько этажей здания являются собственностью Клименко и членов его семьи.

В частности, обыски коснулись медиахолдинга "Вести" и группы компаний "Юнисон", которые расположены в "Гулливере".