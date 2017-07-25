Защита Добкина обжаловала решение суда об аресте и залоге в 50 миллионов

Защита народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина обжаловала решение Печерского районного суда Киева об его аресте с альтернативой залога в размере 50 миллионов гривен. Об этом депутат сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы подали и зарегистрировали в апелляционном суде апелляционную жалобу. Мы будем требовать отмены претензий прокуратуры в плане предъявления мне такой меры пресечения, как арест или альтернатива - залог", - сказал он.

Также Добкин выразил мнение, что его дело "до суда не доживет".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

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Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Залог за Добкина внесли сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников и народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.