Защита Добкина обжаловала решение суда об аресте и залоге в 50 миллионов
Адвокаты зарегистрировали в апелляционном суде жалобу.
Защита народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина обжаловала решение Печерского районного суда Киева об его аресте с альтернативой залога в размере 50 миллионов гривен. Об этом депутат сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Мы подали и зарегистрировали в апелляционном суде апелляционную жалобу. Мы будем требовать отмены претензий прокуратуры в плане предъявления мне такой меры пресечения, как арест или альтернатива - залог", - сказал он.
Также Добкин выразил мнение, что его дело "до суда не доживет".
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.
Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.
15 июля суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Залог за Добкина внесли сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников и народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.