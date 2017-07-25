Порошенко в Вашингтоне заручился очень сильной поддержкой Трампа - посол США

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович подчеркивает, что президент Украины Петр Порошенко во время визита в Вашингтон заручился очень сильной поддержкой президента США Дональда Трампа. Об этом она сказала во время встречи со студентами Летней школы журналистики, которую организует газета «День».

"Встреча, которую вы, наверное, видели в СМИ и с фотографий, состоялась в Овальном офисе Белого дома. Я не могу говорить за кого-то другого, но, безусловно, когда вы находитесь в Белом доме в Овальном офисе, возникает особое ощущение на таких встречах. Эта встреча не была случаем в этом смысле. Считаю, это была замечательная встреча, все темы были рассмотрены во время беседы. Президент Порошенко получил очень сильную поддержку от президента Трампа, вице-президента Пенса и других членов Кабинета. Было очень четко указано, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила Йованович.

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При этом она назвала позитивным сигналом для Украины назначение посла Курта Волкера на пост специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины.

"Я знаю его давно, и он является профессионалом с большим опытом в этой части мира. Думаю, он привнесет реальную энергию в процесс решения, что следует делать дальше. После назначения на должность в течение 24 часов он уже был в самолете с госсекретарем (Рексом) Тіллерсоном до Украины. Тиллерсон имел возможность познакомить его с президентом Порошенко и другими и немного поговорить об их взглядах на эту проблему. Как по мне, это чрезвычайно важная вещь", - добавила Йованович.

Вместе с тем, она отметила важность Минских соглашений для урегулирования ситуации в Украине. В частности, посол подчеркнула, что чрезвычайно важным в Минских соглашениях является то, что их подписали все стороны конфликта, включая Россию, которая является участницей конфликта.

«Знаю, что некоторые считают Минские соглашения противоречивыми, но фактически все элементы того, что вам нужно для урегулирования конфликта, имеется в документе, однако, как я говорю, в контроле над вооружениями и переговорах дьявол кроется в деталях. Как ты собираешься делать вещи, чтобы каждый согласился и был достигнут настоящий мир? Считаю, что посол Волкер будет заниматься именно этим. Он будет вести диалог со всеми, чтобы найти общий знаменатель и двигаться вперед", - добавила Йованович.

По ее словам, госсекретарь Тиллерсон отметил, что США преследуют две цели.

"Во-первых, обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины. Вторая цель заключается в том, чтобы сохранить безопасность всех украинцев, независимо от их этнической принадлежности, языковых предпочтений и религии. Посол Волкер будет уже смотреть, как он может достичь этих целей. Я не хочу делать прогноз относительно времени, когда это произойдет. Мне было понятно, что когда госсекретарь Тиллерсон находился здесь, что он хочет как можно скорее конструктивно продвигаться вперед. США считают, что этот конфликт, который уже более трех лет продолжается ежедневно, где люди гибнут, должен быть решен", - подчеркнула Йованович.

К тому же дипломат подтвердила неизменную позицию США относительно санкций.

"Никто не обсуждал отмену санкций. Политика США очень четкая. Санкции против России не будут сняты до тех пор, пока Россия не сделает то, что нужно сделать. Существует пакет санкций, связанных с Крымом, также существует пакет санкций, связанных с Донбассом. Россия должна принять меры для того, чтобы международное сообщество сняло эти санкции", - подчеркнула Йованович.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что "Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным". Для более детальной информации он посоветовал обратиться в Минобороны России.