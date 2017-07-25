Журналисты рассказали о бизнесе, угодьях и яхтах "радикала" Скуратовского (фото, видео)

Народный депутат от Радикальной партии Ляшко Сергей Скуратовский три года подряд забывал декларировать строительный бизнес жены и прописал в семейной квартире владельца яхт-клуба и охотничьих угодий.

До парламента Скуратовский занимался строительным бизнесом, был владельцем и руководителем частной фирмы "Грин Грей". И когда принес присягу на верность украинскому народу, руководить фирмой поставил своего помощника - Александра Конихова, а компанию переписал на жену и общественную организацию "Реформы в строительстве", говорится в расследовании Bihus.info.

И в декларации народного депутата за 2016 год компании жены нет. В ответ на вопрос журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" Сергей Скуратовский сообщил, что давно продал компанию, еще в 2008 или 2009 году, и пообещал предоставить документы купли-продажи фирмы.

"Зато уже на следующий день в реестр Минюста внесли изменения - единственным владельцем компании с уставным капиталом в 15 млн грн осталась общественная организация. Жена нардепа из реестра исчезла. Такая скорость вполне логична, ведь сейчас ложная информация в декларации предусматривает уголовную ответственность", - рассказали журналисты.

И компания "Грин Грей" - это не только корпоративные права. Фирма владеет земельным участком и зданием на Софиевской Борщаговке, на улице Гагарина, 28. По этому адресу зарегистрировано не только само предприятие, а еще ряд компаний, так или иначе связанных с семьей нардепа.

Именно в этом здании сидит руководство застройщика жилого комплекса "София Киевская" - "София строй групп". Землей под жилым комплексом владеет, в частности, и компания "Укрполискорм", и эта компания также не чужая для семьи Скуратовских. В течение 2014-2016 годов единственным владельцем "Укрполискорма" была жена нардепа Людмила Скуратовская. Об этом свидетельствуют выписки из реестра Минюста, но в декларации депутата компании жены также нет.

В июне текущего года суд признал компанию "Укрполискорм" банкротом. Ликвидатор оценил имущество фирмы в 48 млн грн. Правопользователем земли, на котором уже построен жилой комплекс "София Киевская", является компания с офшорным владельцем ООО "София строй групп", сидящая в офисе, который до мая этого года принадлежал компании Людмилы Скуратовской.

В ответ на письменный запрос Сергей Скуратовский сообщил новую версию: до 30 мая прошлого года компанией "Грин Грей" владела фирма "Укрполискорм", которой владела его жена Людмила Скуратовская. И это означает лишь то, что обе фирмы должны быть в декларации народного депутата за 2016 год.

В семейном офисе Скуратовских, на Гагарина, 28, журналисты зафиксировали и документы другой компании "Примател": эта фирма владеет яхт-клубом с одноименным названием, который расположен в киевском парке "Дружбы народов". Сама компания записана на экс-помощника Скуратовского - Богдана Мотрича, который прописан в семейной квартире Скуратовских. Об этой "близости" и общей жилой площади с формальным владельцем "Приматела" программа "Наші гроші Денисом Бігусом" рассказывала ранее.

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Руководителем яхт-клуба работает помощница нардепа - Елена Добровольская. Именно на ее Mercedes депутат ездит и в парламент, и в закрытый яхт-клуб "Примател". Жена народного депутата Сергея Скуратовского, Людмила, с 2006 по 2010 годы владела двумя английскими яхтами SeaLine под названиями "Вива Божена" и "Каролина Юг" общей стоимостью около 10 млн грн. В интервью журналистам нардеп убеждает, что яхты в настоящее время проданы.

На охоту Сергей Скуратовский выезжает в угодья, которые находятся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области. Угодья, а это 30 тыс. га земли, находятся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича. И с весны 2016 года клуб переписали на экс-помощника нардепа-радикала Сергея Скуратовского - Богдана Мотрича. Последний прописан в квартире семьи народного депутата.

В 2014 году прокуратура Киевской области попыталась вернуть 30 тыс. га угодий в государственную собственность, ведь, как уверяют прокуроры, землю отдали охотникам незаконно – без согласования сельсоветов, на территории которых эти угодья расположены. И прокуроры проиграли суд.

Сейчас угодья "Ярика" частично ограждены, а проход к озеру, которое расположено здесь же, полностью перекрыт забором. На берегу озера охотники построили двухэтажный отель из сруба, владеет которым все тот же клуб "Ярик". Площадь отеля 1600 кв. м с бытовыми, хозяйственными и егерскими сооружениями.

Сразу после запроса и визита журналистов в угодия охотничье-рыболовный клуб "Ярик", так же как и предприятие "Грин Грей" Людмилы Скуратовской, переписали на посторонних лиц. По сообщению СМИ, владельцем "Ярика" стал экс-член исполкома Одесского городского совета Николай Шурда.

"В ответ на официальный запрос Сергей Скуратовский сообщил, что лишь иногда охотится на территории угодий "Ярика", а Богдана Мотрича знает только как бывшего помощника. Относительно яхт-клуба "Примател", то он ему не принадлежит, но нардеп там бывает, поскольку в клубе стоит его гидроцикл", - добавили журналисты.

Ранее журналисты рассказали, что только за последний год народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен приобрели недвижимости примерно на 20 млн грн.