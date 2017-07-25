Журналисты рассказали о бизнесе, угодьях и яхтах "радикала" Скуратовского (фото, видео)
Скуратовский сообщил, что Богдана Мотрича знает только как бывшего помощника.
Народный депутат от Радикальной партии Ляшко Сергей Скуратовский три года подряд забывал декларировать строительный бизнес жены и прописал в семейной квартире владельца яхт-клуба и охотничьих угодий.
До парламента Скуратовский занимался строительным бизнесом, был владельцем и руководителем частной фирмы "Грин Грей". И когда принес присягу на верность украинскому народу, руководить фирмой поставил своего помощника - Александра Конихова, а компанию переписал на жену и общественную организацию "Реформы в строительстве", говорится в расследовании Bihus.info.
И в декларации народного депутата за 2016 год компании жены нет. В ответ на вопрос журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" Сергей Скуратовский сообщил, что давно продал компанию, еще в 2008 или 2009 году, и пообещал предоставить документы купли-продажи фирмы.
"Зато уже на следующий день в реестр Минюста внесли изменения - единственным владельцем компании с уставным капиталом в 15 млн грн осталась общественная организация. Жена нардепа из реестра исчезла. Такая скорость вполне логична, ведь сейчас ложная информация в декларации предусматривает уголовную ответственность", - рассказали журналисты.
И компания "Грин Грей" - это не только корпоративные права. Фирма владеет земельным участком и зданием на Софиевской Борщаговке, на улице Гагарина, 28. По этому адресу зарегистрировано не только само предприятие, а еще ряд компаний, так или иначе связанных с семьей нардепа.
Именно в этом здании сидит руководство застройщика жилого комплекса "София Киевская" - "София строй групп". Землей под жилым комплексом владеет, в частности, и компания "Укрполискорм", и эта компания также не чужая для семьи Скуратовских. В течение 2014-2016 годов единственным владельцем "Укрполискорма" была жена нардепа Людмила Скуратовская. Об этом свидетельствуют выписки из реестра Минюста, но в декларации депутата компании жены также нет.
В июне текущего года суд признал компанию "Укрполискорм" банкротом. Ликвидатор оценил имущество фирмы в 48 млн грн. Правопользователем земли, на котором уже построен жилой комплекс "София Киевская", является компания с офшорным владельцем ООО "София строй групп", сидящая в офисе, который до мая этого года принадлежал компании Людмилы Скуратовской.
В ответ на письменный запрос Сергей Скуратовский сообщил новую версию: до 30 мая прошлого года компанией "Грин Грей" владела фирма "Укрполискорм", которой владела его жена Людмила Скуратовская. И это означает лишь то, что обе фирмы должны быть в декларации народного депутата за 2016 год.
В семейном офисе Скуратовских, на Гагарина, 28, журналисты зафиксировали и документы другой компании "Примател": эта фирма владеет яхт-клубом с одноименным названием, который расположен в киевском парке "Дружбы народов". Сама компания записана на экс-помощника Скуратовского - Богдана Мотрича, который прописан в семейной квартире Скуратовских. Об этой "близости" и общей жилой площади с формальным владельцем "Приматела" программа "Наші гроші Денисом Бігусом" рассказывала ранее.
Читайте такжеНе по карману: журналисты показали роскошные авто работников экономического управления СБУ (фото, видео)
Руководителем яхт-клуба работает помощница нардепа - Елена Добровольская. Именно на ее Mercedes депутат ездит и в парламент, и в закрытый яхт-клуб "Примател". Жена народного депутата Сергея Скуратовского, Людмила, с 2006 по 2010 годы владела двумя английскими яхтами SeaLine под названиями "Вива Божена" и "Каролина Юг" общей стоимостью около 10 млн грн. В интервью журналистам нардеп убеждает, что яхты в настоящее время проданы.
На охоту Сергей Скуратовский выезжает в угодья, которые находятся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области. Угодья, а это 30 тыс. га земли, находятся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича. И с весны 2016 года клуб переписали на экс-помощника нардепа-радикала Сергея Скуратовского - Богдана Мотрича. Последний прописан в квартире семьи народного депутата.
В 2014 году прокуратура Киевской области попыталась вернуть 30 тыс. га угодий в государственную собственность, ведь, как уверяют прокуроры, землю отдали охотникам незаконно – без согласования сельсоветов, на территории которых эти угодья расположены. И прокуроры проиграли суд.
Сейчас угодья "Ярика" частично ограждены, а проход к озеру, которое расположено здесь же, полностью перекрыт забором. На берегу озера охотники построили двухэтажный отель из сруба, владеет которым все тот же клуб "Ярик". Площадь отеля 1600 кв. м с бытовыми, хозяйственными и егерскими сооружениями.
Сразу после запроса и визита журналистов в угодия охотничье-рыболовный клуб "Ярик", так же как и предприятие "Грин Грей" Людмилы Скуратовской, переписали на посторонних лиц. По сообщению СМИ, владельцем "Ярика" стал экс-член исполкома Одесского городского совета Николай Шурда.
"В ответ на официальный запрос Сергей Скуратовский сообщил, что лишь иногда охотится на территории угодий "Ярика", а Богдана Мотрича знает только как бывшего помощника. Относительно яхт-клуба "Примател", то он ему не принадлежит, но нардеп там бывает, поскольку в клубе стоит его гидроцикл", - добавили журналисты.
Ранее журналисты рассказали, что только за последний год народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен приобрели недвижимости примерно на 20 млн грн.