Фельдман считает, что безвизовый режим с Израилем будет уже осенью

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН считает, что безвизовый режим между Украиной и Израилем будет введен уже осенью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом он заявил, комментируя заявление представителей украинского и израильского Министерств иностранных дел.

«Мне, как руководителю группы по межпарламентским связям с Государством Израиль, приятно, что переговоры о введении безвизового режима между нашими государствами вышли на финишную прямую, и я считаю, что к осени они будут успешно завершены», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, это заслуга не только нашего внешнеполитического ведомства, но и результат кропотливой работы всей группы по межпарламентским связям с Государством Израиль на протяжении более шести лет по установлению контактов и лоббированию этого вопроса среди израильских коллег-депутатов.

Пресс-служба напоминает, что главной проблемой на пути к безвизовому режиму между Украиной и Израилем было отсутствие решения проблемы пенсионного обеспечения выходцев из Украины в Израиле. А.ФЕЛЬДМАНОМ был подан и зарегистрирован в парламенте соответствующий законопроект, который рекомендован к принятию Верховной Радой профильным парламентским комитетом и будет рассмотрен в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, израильское Министерство иностранных дел уже получило от большинства профильных ведомств одобрение на начало переговоров с Киевом о введении безвизового режима с Украиной. В комментарии «Немецкой волне» официальный представитель внешнеполитического ведомства Израиля Ярив ОВАДЬЯ сообщил, что в переговорах с Украиной есть реальный прогресс.

В израильском МИДе надеются на отмену виз для некоторых категорий граждан, в частности паломников, уже до сентября. За «постепенную тактику» в введении безвизового режима с Израилем выступает и МИД Украины, о чем заявил заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.