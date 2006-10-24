Украина и ЕС достигли компромисса

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что Украина и Европейский Союз достигли компромисса по соглашению о реадмиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Мы достигли компромиссного варианта, то есть ни ЕС, ни Украина не получили того, что хотели. Но в конце концов остановились на компромиссном варианте, который, я надеюсь, даст возможность правительству принять положительное решение», - сказал министр. Он надеется, что соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС будут парафировать на саммите в Хельсинки 27 октября.

«Очевидно, это произойдет, хотя решение правительством не принималось по этому поводу, но я надеюсь, что документы будут парафированы», - прибавил министр.

Говоря о соглашении об упрощении визового режима, Б.ТАРАСЮК заверил, что много категорий украинских граждан будут иметь значительные облегчения в получении многократных виз сроком на 5 лет, а некоторые категории украинских граждан будут получать бесплатные визы.

Кроме того, по словам Б.ТАРАСЮКА, ЕС не намерен увеличивать плату за выдачу многократных виз для украинских граждан. «Однозначно, украинские граждане получат значительное облегчение визового режима», - сказал он.

Также, сказал министр, консулы стран – членов ЕС должны будут объяснять украинским гражданам причины отказа в выдаче виз.