Путин поручил спецслужбам добиться "перезагрузки правящего режима в Украине" - глава СБУ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил своим помощникам и спецслужбам добиться "перезагрузки правящего режима в Украине". Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге.

Читайте такжеСБУ перехватила разговоры лиц, которые по заданию спецслужб РФ организовывали антиукраинские акции (аудио)"Сегодня спецслужбами Российской Федерации предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию в Украине путем организации искусственных провокационных акций протеста", - заявил Грицак.

Он сообщил, что с января 2017 года в западных и северных регионах Украины по единому плану провокации совершались путем организации псевдопротестных акций. Всего было задокументировано 15 таких акций с участием представителей якобы польской, венгерской, болгарской этнических общин. Глава ведомства добавил, что цель этих акций заключалась в провоцировании межнациональных конфликтов.

"СБУ разоблачила организаторов фейковых акций, источники финансирования и наличие единого сценария их проведения спецслужбами Российской Федерации", - заявил Грицак.

"Попытки расшатать Украину продолжаются. По оперативной информации, на закрытом совещании высшего руководства Российской Федерации в мае этого года глава России (президент Владимир Путин - УНИАН) раскритиковал своего помощника (Владислава) Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. При этом поставил новую задачу - в кратчайшие сроки добиться так называемой, дословно, "перезагрузки правящего режима в Украине". И теперь местом для провокаций была выбрана столица - город Киев ", - отметил Грицак.

По его словам, СБУ предотвратила шесть попыток организации акций у польского посольства в Киеве.

"Только в течение недели, с 28 июня по 4 июля 2017 года, службой было раскрыто шесть попыток с российской стороны организовать акции протеста под посольством Польши в Украине. Только у посольства шесть попыток", - заявил Грицак.

Он уточнил, что "координаторы из России требовали от своих связных в Киеве провести акцию к годовщине Волынской трагедии".

По словам Грицака, седьмая провокация была организована у здания польского консульства.

Он добавил, что организаторам акции заплатили $3 тыс.

"Нанятые представители околокриминальных кругов должны были установить импровизированную виселицу, разлить красную краску и сжечь изображения польских исторических деятелей, поджечь файеры, направить экстремистские лозунги. Этими действиями они рассчитывали спровоцировать физическое столкновение с правоохранительными органами", - отметил Грицак.

При этом он добавил, что из выделенных $3 тыс. исполнители $2 тыс. присвоили, а на акцию направили только тысячу.

СБУ задокументировала проведение инструктажа участников акции и их перемещение к месту события.

"В тот же день сотрудники СБУ совместно с Нацполицией задержали 29 провокаторов. Среди них был и организатор акции, который уже дал показания относительно заказчиков", - сообщил Грицак.