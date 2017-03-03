"Кто-то очень хочет "раскачать лодку": Порошенко заявляет, что не допустит дестабилизации ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с трудовым коллективом Харьковского тракторного завода.

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«Кто-то очень хочет «расшатать лодку», кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая: «Долой!», потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации ситуации в государстве», - заявил президент.

«Мы не позволим это делать, нам с такими не по пути. Рабочая Слобожанщина вместе с рабочей Галичиной, рабочая Полтавщина вместе с рабочей Одесщиной, объединившись все, мы, украинцы, будем делать все для того, чтобы реформировать страну, делать ее богаче, увеличивать мощность производства, выйти на очень важные результаты реформ», - сказал Порошенко.