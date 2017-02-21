Российские спецслужбы делают все, чтобы протестная активность в Украине не падала - Грицак
15:41, 21 февраля 2017Политика
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Российские спецслужбы не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию и повысить протестную активность в Украине.
Василий Грицак / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко сегодня в Киеве.
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«Российские спецслужбы не прекратили попыток влиять на медийную составляющую нашего государства. Они делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране для того, чтобы протестная активность не падала», - заявил Грицак.
Напомним, по словам Грицака, СБУ работает в усиленном режиме, чтобы предотвратить попытки деструктивных сил расшатать ситуацию в Украине.
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