Российские спецслужбы делают все, чтобы протестная активность в Украине не падала - Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко сегодня в Киеве.

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«Российские спецслужбы не прекратили попыток влиять на медийную составляющую нашего государства. Они делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране для того, чтобы протестная активность не падала», - заявил Грицак.

Напомним, по словам Грицака, СБУ работает в усиленном режиме, чтобы предотвратить попытки деструктивных сил расшатать ситуацию в Украине.