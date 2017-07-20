Экс-нардеп Партии регионов Фурсин и российский олигарх Дерипаска одолжили Манафорту $17 миллионов - СМИ

Финансовые отчеты Кипрского банка, где у Пола Манфорта были открыты счета, обнаружили, что он якобы имел финансовые обязательства перед российским олигархом Олегом Дерипаской и бывшим депутатом Партии Регионов Украины Иваном Фурсиным на $17 млн, сообщает Украинская правда со ссылкой на The New York Times.

Читайте такжеБелиз начал расследование по отмыванию денег Януковичем и Манафортом - BloombergОб этом издание пишет, ссылаясь на соответствующие банковские документы за 2015 год. Кипрские документы, полученные изданием, включают финансовые отчеты компаний, через которые перечислили миллионы долларов в виде займов, платежей и сборов.

Данные о долгах Манафорта также подтверждаются судебным иском российского олигарха Дерипаски против политтехнолога, где утверждается, что он задолжал $19 млн за неудачные инвестиции в кабельное телевидение в Украине.

Согласно банковским записям, Манафорт имел финансовые обязательства на сумму $7,8 млн перед зарегистрированной на Виргинских островах компанией Oguster Management Ltd, связанной с Дерипаской. Должником является кипрская компания LOAV Advisers, которую, как заявил сам Дерипаска в судебном иске, создал Манафорт для совместных с ним инвестиций.

Еще один долг перед кипрской компанией Lucicle Consultants составил $9,9 млн. Издание пишет, что эта компания связана с бывшим депутатом от Партии регионов Иваном Фурсиным через другую офшорную фирму Mistaro Ventures.

В полученных изданием финансовых отчетах нет записей о том что эти долги были погашены.

Представитель американского политтехнолога Джейсон Мэлони заявил, что Манафорт не имеет финансовых обязательств перед Дерипаской или Партией регионов, и не имел их на момент, когда начал работать в предвыборной кампании Трампа.

Пресс-секретарь Дерипаски отказалась от комментариев, но известно, что он прекратил судебные процессы против Манафорта и его бывших партнеров в конце 2015 года.

Как известно, Пол Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах $17 млн. Документы Манафорта, поданные в минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в заметках "амбарной книги" ПР вспоминаются $12,7 млн, которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 до 2012 года.