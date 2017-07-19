"Газовое дело" Онищенко: суд отменил арест Постного

Апелляционный суд во Львовской области отменил арест Валерия Постного - одного из фигурантов так называемого «газового дела» народного депутата Александра Онищенко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Действительно, эта информация соответствует действительности. Сегодня Апелляционный суд Львовской области отменил решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в отношении Валерия Постного и в виде содержания под стражей», - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

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Также в ведомстве разъяснили, что это решение апелляционной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

«В законодательной плоскости никаких возможностей обжаловать данное решение нет», - сообщили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН ранее, Галицкий райсуд Львова избрал для Валерия Постного - одного из фигурантов так называемого «газового дела» народного депутата Александра Онищенко - меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября включительно с альтернативой в виде залога в 50 млн грн.

15 июня 2016 года в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, что нанесло ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча".

Согласно доказательств, полученных во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но он успел сбежать из Украины. 29 мая 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования в отношении 8 подозреваемых по так называемому "газовому делу" Онищенко.

"На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, в отношении которых в ближайшее время может ходатайствовать о специальное досудебное расследование", - отметили в ведомстве.

В САП добавили, что "одному из участников преступной организации Постному отведена роль организатора в составе преступной организации".