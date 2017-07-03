Суд арестовал Валерия Постного с залогом в 50 млн грн - СМИ

Галицкий райсуд Львова избрал для Валерия Постного - одного из фигурантов так называемого «газового дела» народного депутата Александра Онищенко - меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября включительно с альтернативой в виде залога 50 млн грн.

Об этом сообщает журналист «Наших денег. Львов» из зала суда.

Постный арестован по делу о растрате газового конденсата путем продажи его по заниженной цене в интересах «своих» фирм. По данным следствия, схема реализовывалась в сговоре с должностными лицами «Полтавагаздобыча».

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Адвокат Постного считает подозрение ему необоснованным. Сам Постный и его адвокат убеждали, что не собираются скрываться от следствия.

15 июня, когда заканчивался срок его содержания в Лукьяновском СИЗО Киева, адвокаты затянули рассмотрение и суд не смог рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения для Постного.

Тогда в полночь детективы НАБУ задержали Постного после выхода из СИЗО по новому делу о хищении газового конденсата.

На следующий день, 16 июня, Соломенский суд Киева таки рассмотрел ходатайство прокуроров и арестовал Постного по «газовому делу», а не по новому делу о газовом конденсате, с залогом в 10 млн грн, которые были внесены за него в конце прошлой недели.

Справка УНИАН. 15 июня 2016 года в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргавыдобування".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но он успел бежать из Украины.

29 мая 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования в отношении 8 подозреваемых по так называемому "газовому делу" Онищенко.

"На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, в отношении которого в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании", - отметили в ведомстве.

В САП добавили, что "одному из участников преступной организации Постному отведена роль организатора в составе преступной организации".