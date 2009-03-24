Посол Украины ходил в российский МИД объясняться насчет газа

Чрезычайный и полномочный Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО обсудил со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ вопросы двусторонних российско-украинских отношений, в том числе проблемы, возникшие в связи с итогами состоявшейся 23 марта в Брюсселе Международной конференции ЕС-Украина по инвестициям для модернизации газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Департамент информации и печати МИД РФ.

В ходе сегодняшней встречи был также рассмотрен график предстоящих контактов между МИД двух стран.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе была подписана декларация о модернизации украинской ГТС между Украиной и Европейским Союзом.

Между тем в Росии сочли этот документ не учитывающим интересы России.

В частности, министр энергетики Сергей ШМАТКО заявил, что единственным путем эффективного решения всего комплекса проблем является трехстороннее сотрудничество России, Украины и Европейского Союза с привлечением международных финансовых институтов.

Он отметил, что, поскольку украинская ГТС осуществляет транзит основных объемов экспортного газа из России в Европу, ее модернизация требует вовлечения всех сторон, участвующих в транзитной цепочке: поставщика, транзитера и потребителя.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН назвал документ, подписанный в Брюсселе, непрофессиональным и непродуманным.

Он также сказал, что «если интересы России будут игнорироваться, то мы будем вынуждены начать пересматривать принципы наших отношений. Очень бы хотелось, чтобы до этого дело не дошло».