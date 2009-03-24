Для Литвина реакция Путина «вполне понятна»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что производители, транспортеры и потребители газа должны вместе обсуждать газотранспортные проблемы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, таким образом В.ЛИТВИН прокомментировал по просьбе журналистов решение российской делегации оставить Международную инвестиционную конференцию по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

В.ЛИТВИН отметил, что «этого следовало ожидать, когда формат был немного сужен при обсуждении этой сложной и комплексной проблемы». Из-за «исключительно транзитного аспекта переговоров», «вполне понятна и прогнозируемая и негативная реакция, которая была получена со стороны российской делегации», сказал председатель Верховной Рады Украины.

По его убеждению, производители, транспортеры и потребители газа должны вместе обсуждать проблемы, существующие в газотранспортной сфере.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствующая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, оставила форум после объявления церемонии подписания итоговой декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил неудовлетворение проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.