Вакарчук предупредил: уважительных причин для неявки на ВНО больше нет

Участники внешнего независимого оценивания (ВНО), которые по каким-либо причинам не явятся на тестирование, уже не будут иметь возможности пройти его в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом сегодня на пресс-конференции акцентировал внимание министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК.

Отвечая на вопрос журналистов, как поступать тем, кто из-за болезни, или по другой уважительной причине пропустил тестирование, министр заметил: “А что делать тому, кто пропустил вступительный экзамен? Ожидать следующего года”. С тестированием, по его словам, такая же ситуация – кто по каким-либо причинам его пропустит, вынужден будет готовиться на следующий год.

И.ВАКАРЧУК объяснил, что проведение дополнительной сессии тестирования в прошлом году показало ее неэффективность, потому что материальные расходы на ее обеспечение не соответствовали полученному эффекту. Так, для проведения дополнительной сессии тратятся почти такие же средства, как и для основной, а на тестирование приходит мизерное количество участников.

Министр заметил, что это единичные случаи, по которым “нельзя строить государственную политику”. Кроме того, добавил он, нужно ответственно относиться к расходам бюджетных средств, и использовать их наиболее эффективно.

Как сообщал УНИАН, в этом году Министерство образования и науки внесло изменения в организацию и проведение ВНО и отменило дополнительную сессию. Кроме того, уменьшено количество предметов с одиннадцати (в 2008 году) до восьми и введено тестирование по четырем иностранным языкам.

Результаты всех тестирований участника ВНО будут занесены в один сертификат (по каждому отдельному предмету, как 2008 году, сертификаты не будут выдаваться).

Нынешнее тестирование состоится в период с 6 мая по 5 июня.