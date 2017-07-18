Украина ожидает от ОБСЕ оценки заявления боевиков о "Малороссии"

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что ожидает от представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ, и в частности от специального представителя Мартина Сайдика, оценки заявления боевиков о намерении создать "Малороссию" вместо независимого Украинского государства. Об этом Марчук сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Завтра с этого начнется заседание. Не реагировать мы не можем. Мы реагируем, даем им оценку, как говорят, ставим на место, обращаемся к ОБСЕ, чтобы ОБСЕ (сделало заявление по этому поводу УНИАН)", - заявил он.

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Он добавил, что всегда на заседаниях ТКГ представители ОБСЕ делают официальное заключительное заявление, и в частности его произносит спецпредставитель ОБСЕ Сайдик.

"То есть для публики - одно дело мы оцениваем или Россия. Это оценивается по-разному, но когда делает заявление главный координатор ОБСЕ, то это считается объективной оценкой", - отметил он.

Как сообщали российские СМИ, сегодня главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко предложил «вместо Украины» создать «переходное государство «Малороссия». По словам Захарченко, «создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе».