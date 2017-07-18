Муженко: украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко прокомментировал заявления главаря «ДНР» о намерениях создать «Малороссию».

Как написал Муженко на своей странице в Facebook, так называемая «Малороссия» исчезнет так же, как и «Новороссия».

«Украинский народ похоронил "новоро$$ию", похоронит и "малоро$$ию". Больные фантазии российских марионеток всегда исчезают как мираж. Территориальный суверенитет Украины будет возобновлен. Беспрекословно!», – написал Муженко.

Как сообщал УНИАН ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

"Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия", - заявил журналистам главарь "ДНР".

По его словам, столицей "Малороссии" станет Донецк, а Киеву боевики отвели роль "историко-культурного центра без статуса столичного города". Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране" чрезвычайное положение на три года.