В Праге начались переговоры Президентов Украины и Чехии

В Праге начались переговоры Президента Украины Виктора Ющенко и Президента Чешской Республики Вацлава КЛАУСА.

Как передает корреспондент УНИАН, во время переговоров планируется обсудить вопрос углубления двусторонних отношений между Украиной и Чехией во всех сферах.

Также главы государств коснутся вопроса переговорного процесса относительно соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Во время переговоров речь будет идти и об инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Важной темой переговоров должна стать проблема обеспечения чешской стороной защиты законных прав украинских трудовых мигрантов.

Президент Украины также намерен поднять вопрос поддержки Чехией, которая на сегодня председательствует в ЕС, принятие «Дорожной карты Украина-ЕС» относительно условий внедрения безвизового режима до окончания чешского председательствования в ЕС.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО находится в Чехии с двухдневным государственным визитом.