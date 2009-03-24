27 марта (пятница) 2009 года в 12:00 в пресс-центре ИА «МОСТ-Харьков» (ул. Мироносицкая, 21)

состоится пресс-конференция «ХАРЬКОВ 2020. КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА УКРАИНЫ».

Проведение организационно-деятельностной игры в рамках деятельности ассоциации «Прагнемо змін».

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

Организационно-деятельностная игра «Харьков 2020. Культурная столица» пройдет с 27 марта (пятница) по 29 марта (воскресенье) при поддержке Харьковского городского председателя.

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

- Политическое будущее Украины.

- Новые лица в украинской политике. Когда они появятся?

- Первые «Фабрики мысли» в Украине: цели их создания, основные форматы деятельности.

- Первые результаты деятельности ассоциации «Прагнемо змін» в Харькове и Днепропетровске.

Участники пресс-конференции:

- Кость Бондаренко – директор Института Горшенина, президент ассоциации «Прагнемо змін»

- Вадим Ландсман – заместитель городского председателя г. Харькова

Контакты для СМИ: 8 (057) 719 89 58.