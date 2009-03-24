Ющенко назначил своего нового представителя в ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Игоря ПОПОВА заместителем главы Секретариата Президента – Представителем Президента в Верховной Раде.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства и был роздан журналистам в Секретариате.

Также И.ПОПОВ был представлен журналистам в качестве заместителя главы Секретариата Президента.

В своем вступительном слове И.ПОПОВ отметил, что он сложил с себя полномочия главы Комитета избирателей Украины, а также рассказал о своем видении работы в качестве заместителя главы Секретариата Президента.

Справка УНИАН. И.ПОПОВ родился 18 апреля 1972 года в Винницкой области. Окончил Нежинский педагогический институт (природоведческий факультет), Киевский институт практической психологии и социальной работы (психогенез), аспирантуру Института социологии НАНУ.

Один из основателей всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» в 1994 году. Работал в местных организациях, с 1996 года избран на должность председателя правления КИУ.