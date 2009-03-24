Ющенко забыл о поручении Черновецкому?

КГГА должна обнародовать антикризисный план действий, как это было предусмотрено на совещании у Президента. Об этом заявил один из лидеров Блока Кличко, Председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, отвечая на вопрос журналистов относительно выполнения руководством столицы предписаний Президента, озвученных на совещании 4 марта .

«Март – традиционное время показательного обострения отношений Президента с мэром Киева. На совещании 4 марта Президент дал поручение Киевской городской администрации на протяжении 10 дней подготовить антикризисный план действий столицы. Сегодня уже 24 марта, и такое впечатление, что и Президент, и Черновецкий забыли о каких-либо поручениях. И это несмотря на грозную критику, которая прозвучала в адрес столичного мэра со стороны Секретариата Президента и самого главы государства», - отметил Дмитрий Андриевский.

По мнению политика, Киев в который раз оказался в ситуации дежа вю, или привычного весеннего обострения. «Почти год назад, 15 марта 2008 года, Президент уже применял в отношении Леонида Черновецкого особенно жесткие меры, как то Указ о его временном отстранении на время проведения расследования относительно совершенных им нарушений. Главой следственной комиссии тогда был назначен вице-премьер Иван Васюник. Но результатов комиссии Васюника и комиссии вице-спикера Томенко, действовавшей ранее, киевляне так и не дождались», - заметил депутат.

Дмитрий Андриевский настаивает на том, чтобы КГГА в кратчайшие сроки обнародовала антикризисный план действий, как это было предусмотрено на совещании у Президента 4 марта этого года.