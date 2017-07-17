ОБСЕ готова открыть новые патрульные базы на оккупированном Донбассе, но ждет гарантий от боевиков

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия готова открыть новые патрульные базы на оккупированной части Донбасса в случае появления гарантий безопасности для наблюдателей со стороны контролируемых Россией боевиков. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве во время скайп-включения из оккупированного Дебальцево.

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Хуга спросили о намерении миссии открыть передовые патрульные базы СММ на оккупированных территориях Донбасса, в частности в Антраците, Сорокино (Краснодоне), Новоазовске, Амвросиевке, а также какова причина, что этот вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

"Я могу подтвердить, что у нас есть планы и мы готовы открыть передовые патрульные базы в населенных пунктах, которые вы назвали, и в других, и мы поднимем этот вопрос перед всеми теми, кому необходимо адресовать этот вопрос", - сказал Хуг.

"Пока мы не получили достаточных гарантий от тех, кому принадлежит фактический контроль, который дал бы нам возможность открыть эти передовые патрульные базы", - подчеркнул Хуг.

Он отметил, что не может говорить от имени контролируемых Россией боевиков. По словам Хуга, миссии "необходимо полное понимание от лиц, которым принадлежит фактический контроль". "Они должны понимать наши требования по безопасности, и как только мы получим такое понимание от них, мы будем открывать базы. Мы предусмотрели соответствующий бюджет. И как только мы получим гарантии от лиц, которым принадлежит фактический контроль, мы будем приступать к выполнению этих планов", - подчеркнул Хуг.

Также он заявил, что ограничение доступа наблюдателей на Донбассе "происходит лишь по той причине, что они не хотят, чтобы мы видели, что происходит в тех районах. Но мы настаиваем на беспрепятственном и свободном доступе в любых районах Украины, в том числе в районах, которые не контролируются правительством Украины", - заявил Хуг.