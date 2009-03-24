Российские подлодки возьмут под охрану границы шельфа в Арктике

Военно-морской флот России активно участвует в гражданских программах изучения Мирового океана и определения границ континентального шельфа России в Арктике, заявил в интервью РИА Новости заместитель начальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Олег Бурцев.

"Сейчас существует проблема определения границ континентального шельфа в Арктике. В этом районе большие площади заняты паковым льдом. Следовательно там могут работать с большей эффективностью глубоководные аппараты. Будут ли для этого использоваться телеуправляемые аппараты, которые будут иметь большую глубину погружения и возможность передавать высокоточную информацию на носитель, или это будут собственно подводные лодки, пока не решено. Этот вопрос находится в стадии решения. Однако в любом случае подводные лодки Северного флота будут задействованы либо в изучении, либо в охране прилегающих к территории России арктических районов", - сказал Бурцев.

По его словам, все государства, которые выходят к Северному Ледовитому океану, озабочены проблемой определения национальных границ шельфа. В первую очередь это США, Великобритания, Дания, Канада и другие страны. Все они ищут обоснования для претензий на часть континентального шельфа, отметил вице-адмирал.

"Не может находиться в стороне от этого вопроса и Россия, для которой район Арктики это не только добыча углеводородов, но и район боевой подготовки экипажей подводных лодок", - заявил Бурцев.

Он отметил, что российские подводники имеют огромный опыт плавания подо льдами. "Актуальность плавания подо льдами продиктована не столько проблемой изучения шельфа в условиях потепления климата и таяния льдов, а также разведки углеводородного сырья, сколько повышением скрытности, боевой устойчивости, эффективности выполнения боевой задачи, применения основного оружия - баллистических ракет", - сказал Бурцев.