Борис Колесников: Нельзя Кравчуку в 80 лет быть мальчиком по вызову

Народный депутат от Партии регионов Борис Колесников ответил на вопросы УНИАН.

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС СЕРЬЕЗНОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРОВОМУ КРИЗИСУ НЕ ИМЕЕТ

Борис Викторович, почему Партия регионов не будет голосовать за Олега Шамшура на пост министра иностранных дел?

Потому, что мы не формируем исполнительную власть.

Это внутреннее проблемы коалиции, пускай назначают любого министра и берут на себя ответственность за его назначение.

У Партии регионов есть пожелание – чтобы МИД действительно был МИДом, настоящим профессионалом. А то в нас получается – один министр любой ценой хочет поругаться с Западом, чтобы сохранить отношения с русскими. Другие министры любой ценой хотят занимать прозападную позицию, чтобы поругаться с русскими.

Нам нужен министр, который будет занимать проукраинскую позицию. Наши интересы там, где наши рынки сбыта. Потому однополярной, одновекторной политики быть не должно.

Как Вы относитесь к кадровым предложениям правительства?

Абсолютно никак.

Послушайте, правительство – банкрот, как и вся исполнительная власть. Голосование за кандидатуры, которые будут предложены правительством, – это внутренние проблемы коалиции. Если у них есть голоса – пожалуйста.

Что касается снятия… Мы с удовольствием помогли бы коалиции снять министров образования, здравоохранения, внутренних дел.

Говорят, что министром финансов могут назначить человека Азарова – Федора Ярошенко?

Я бы не сказал, что это человек Азарова на сегодняшний день. Может быть, когда-то они просто работали вместе.

А кого Вы бы хотели видеть министром финансов?

Мы бы хотели видеть правительство, которое имеет антикризисную программу, понятную украинскому парламенту и народу. А кто будет каким министром – нас это не интересует.

Грубейшая ошибка правительства – ревальвация гривни весной прошлого года. Когда национальная валюта стала 4,80 за доллар. Несколько дней была даже 4,63. Имея такой экспортно-импортный баланс в пользу импорта, это была смертельная ошибка.

Это как гол, который мы пропустили от Барселоны в Лиге чемпионов осенью прошлого года. Когда вратарь просто выпустил мяч из рук, и нам забили гол. По уровню это такая же ошибка.

Я бы вообще не разделял правительство и Президента. Потому как и то, и то – исполнительная власть на сегодня.

Понятно, что в мире кризис, но украинский кризис, по большому счету, серьезного отношения к мировому кризису не имеет.

Да, в мире явный дефицит кредитных ресурсов, соответственно, из Украины отозвали все длинные кредитные линии. Но в этом виноваты наши банки, когда они подписывали с западным миром – западными банками – кредитные межбанковские договора с правом западных банков моментально отзывать линии. Теперь они подвесили всех украинцев своими действиями. То есть давали кредиты на ипотеку на три, десять, пятнадцать лет, имея линии с моментальным отзывом.

Это очень серьезная ошибка правительства. Надо было больше контролировать ситуацию.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ, НО НЕ С ЦЕЛЬЮ КОГО-ТО ВОЗВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УНИЗИТЬ

Готовы ли Вы сегодня вместе с БЮТ поддержать изменения в Конституции, которые бы позволили ликвидировать должность Президента либо ограничить его полномочия?

Мы готовы поддержать любые изменения, которые вывели бы страну на качественный уровень, а будут ли при этом ограничены полномочия Президента, – не столь важно. Важно – что Украина в результате новой Конституции получит. А Украина должна получить абсолютно новое местное самоуправление с большими финансовыми ресурсами и большими рычагами власти. Это самое главное в новой Конституции.

Что касается и Конституции и коалиции, то это всего лишь средства для достижения успеха Украины. Наша партия будет рассматривать и коалицию и Конституцию.

Да, полномочия Президента могут измениться, но это будет сделано не с целью кого-то возвеличить или унизить. В стране должна быть одна вертикаль исполнительной власти. Не должно быть такого, что правительство принимает решение, а Президент его блокирует.

Вам больше по душе парламентская форма правления?

Она более симпатичная и позитивная...

КОММУНИСТЫ ПОЛНОСТЬЮ АРЕНДОВАНЫ БЛОКОМ ТИМОШЕНКО

А сегодня вы готовы вместе с БЮТ проголосовать за импичмент Президента?

Мы об импичменте говорим давно… Политика нашего Президента не национальная, а националистическая. Против этой политики мы были всегда, начиная с 2005 года. И мы были правы. Сегодня мы находимся, кроме дефолта экономического, в дефолте политическом. Победа ультраправых в Тернополе – это яркое тому подтверждение.

Коммунисты кричат, что они за русский язык, но когда им говоришь: подпишите конституционное представление, нужно же собрать 300 подписей, – они говорят: нет, у нас есть свой закон. То же самое и с импичментом. Мне кажется, что коммунисты полностью арендованы Блоком Тимошенко на какое-то время.

Думаю, ПР будет предлагать процедуру импичмента, но нужно понимать, что нужен и ряд законов, чтобы была не декларация, а реальное недоверие.

После принятия ряда законов Партия регионов будет готова.

Насколько последовательна Ваша партия в проведении досрочных президентских выборов? Какой сейчас у них смысл?

Мы хотим, чтобы они прошли одновременно с парламентскими. Сегодня недоверие общества к власти достигло своего предела. Тому логично было бы провести эти выборы вместе, чтобы новоизбранная власть получила прямой вотум доверия во время кризиса. Это очень важно!

А когда это может произойти? Вот ваш лидер заявил, что раньше осени выборы невозможно провести…

Наш лидер человек практический. То есть он понимает, как сложно проводить такие выборы одновременно, тем более что нет согласия со стороны власти.

Я далеко не сторонник Кравчука, но он нашел в себе мужество пойти на досрочные президентские выборы в 1994 году, одновременно с парламентскими, хотя мог этого не делать.

НЕЛЬЗЯ КРАВЧУКУ В 80 ЛЕТ БЫТЬ МАЛЬЧИКОМ ПО ВЫЗОВУ

Вы также сторонник сегодняшнего поведения Кравчука?

Нет, он на меня сегодня производит странное впечатление… Понимаете, ну нельзя быть в восемьдесят лет мальчиком по вызову. Как бы это грубо ни звучало, но это так.

Смотрите, он все время был с СДПУ(о). СДПУ(о) последовательно придерживалась антинатовской позиции. И вдруг на старости лет Кравчук выступает «за».

Это выглядит даже не смешно, а грустно. Так менять свою ориентацию…

Да, он первый на постсоветском пространстве демократично передал власть. Это, безусловно, его заслуга. Но, поддерживая БЮТ, он нивелирует свои заслуги перед украинским обществом.

Поддержку БЮТ Леонида Макаровича можно отнести к его негативным сторонам. Он также войдет в историю как чемпион мира по инфляции 1993 года. Десять тысяч процентов – это грустное украинское достижение навсегда войдет в мировою историю.

Еще войдет в историю как изобретатель уникального средства, которое называлось «кравчучка». Это такая сумка на двух колесиках, с которой люди ездили на базар. То есть вместо производства самолетов Кравчук перешел на изготовление этих вот «кравчучек». Ну, это «неоценимое» достижение...

Не секрет, что Партия регионов продолжает вести переговоры с БЮТ о создании коалиции. Кто именно берет участие в переговорах?

В данный момент никто не ведет переговоры. Мы послали БЮТ свои конституционные изменения, пусть они дадут им оценку, потом можно будет вести переговоры, чтобы заладить только какие-то шероховатости.

Консультации велись раньше – осенью, зимой – до нового года.

Андрей Клюев возглавлял переговорную группу, но это еще было в прошлом году.

Считаете ли Вы для себя безопасным договариваться о чем-либо с БЮТ, учитывая их гибкость?

Тут дело не в БЮТ… Конечно, для того, чтобы быстро реформировать украинскую власть, нужно иметь 300 голосов. Потому БЮТ для нас – не цель, а средство достижения цели. Если мы не упростим модель украинской власти, то Украина окажется в глубочайшем дефолте.

Чем Вы объясняете прорыв ПР на тернопольских выборах? Считаете, там поработал админресурс, в том числе и в Вашу пользу? Только ответьте, пожалуйста, без популизма… Не надо говорить, что ПР находит все больше сторонников даже в Западной Украине…

Для нас, конечно, это победа. Да, мы очень рады, что на Западе Украины у нас есть сторонники.

В Тернопольской области у нас нет никого механизма админресурса. Балога, если бы мог, помог бы больше своим... А мы бы опять набрали ноль, а ЕЦ 24%. Какая логика помогать ПР?!

Есть и субъективные факторы… Почему-то не принимал участие в выборах Яценюк, которому предрекали абсолютную победу в Тернопольской области. Думаю, БЮТ все-таки надеялся на отмену выборов. Потому, мне кажется, что мы имеем немножко искаженный результат. Но мы своим довольны.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО ТАБАЧНИК ЗАСЛУЖИЛ МЕСТО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Что Вы думаете о заигрывании Вашего коллеги по фракции, с которым у Вас был конфликт, Дмитрия Табачника с коммунистами?

Меня это абсолютно не интересует. Это его личные проблемы. Он пришел в парламент не как «Блок Дмитрия Табачника», а как кандидат от ПР. Потому если он хочет идти к коммунистам – пожалуйста, только пусть мандат отдаст.

Некоторые Ваши однопартийцы говорят, что если вы создадите коалицию и примете участие в формировании правительства, то Табачник снова может занять пост вице-премьера…

Я не думаю, что он заслужил место в правительстве. Это мое личное мнение, но решать будет партия.

Как думаете, удалось ли Тимошенко вытеснить Фирташа с политических раскладов?

Мне неизвестно о политических раскладах с Фирташем… Ваш вопрос звучит как в «Бриллиантовой руке»: «Сеня, быстренько объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы, у нас очень мало времени». (Смеется).

Вам об этом нужно спросить или у Дмитрия Фирташа, или у Юлии Тимошенко, но никак не у меня.

ЕЦ сейчас заканчивает работу над Избирательным кодексом, который предусматривает систему открытых списков. Вы будете поддерживать этот кодекс в ВР?

Мы об открытых списках говорим не один год. Мы готовы к работе по открытым спискам.

Но в чем опасность открытых списков… Сегодня власть, к сожалению, настолько коррумпирована, что борьба за место в открытом списке будет идти в каждом округе – это по сути повторяет мажоритарную систему.

Сегодня, когда кандидат будет бороться за место, он будет использовать всевозможные инструменты, в том числе и финансовые. Чтобы это просто не стало аукционом. Это немного настораживает.

ПОСАДИТЬ ЛУЦЕНКО – НЕ САМОЦЕЛЬ, ЦЕЛЬ – ЧТОБЫ ЕГО ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вашему бывшему публичному «обвинителю» Борису Пенчуку дали восемь лет…

Считаю этот приговор незаслуженно жестким, потому что он всего лишь исполнитель, а заказчики остались безнаказанными. Вот в этом проблема.

Думаете, получится у Вас посадить Луценко, как вы заявляли несколько лет назад?

Посадить Луценко – не самоцель. Цель – чтобы его привлекли к ответственности. Посадить его или нет – пускай решает суд.

Дело не в Луценко… Таких министров вообще не должно быть, которые семьями летают на государственных самолетах отдыхать в Крым, Одессу. Ну какой министр, в какой стране может позволить себе такое поведение?

Представьте себе, что даже не министр, а начальник полиции правительства Нью-Йорка набил морду мэру где-то на совещании в Белом доме. Можете себе такое представить?!

А легче было бы привлечь Луценко к ответственности, если бы он был в команде Ющенко?

Вот видите, в этом-то и есть, как говорится, загадка украинского общества...

Человек, в какой бы команде ни находился, если нарушил закон, должен нести ответственность.

«Оранжевые» пришли к власти, воспользовавшись доверием народа, который позволил им провести реформы, призванные вывести Украину на ведущие позиции в европейском сообществе. Но пришли дурные совки, которые начали продолжать то, чем занималась власть при Кучме. Вот и результат.

В нашей команде нет человека, который бы с трибуны орал об оторванных ногах и избивал мэра.

КИЕВСКАЯ МЭРИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В КРУПНЕЙШЕГО ДИСТРИБЬЮТОРА ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ ДЛЯ ПОДКУПА ГОЛОСОВ

Как Вы оцениваете деятельность мэра Киева Леонида Черновецкого?

Мне не нравится отсутствие в Киеве каких-либо инфраструктурных проектов. Я об этом говорил Черновецкому.

В Киеве абсолютно ничего не делается. Столица просто задохнется от автомобилей.

Киевская мэрия превратилась в самого крупного в Украине дистрибьютора гречневой крупы, за которую покупаются голоса. Это может быть благотворительным обществом, но никак не управлением столицы.

Самое плохое в этом всем то, что мэр дискредитирует бизнес. Вот, казалось бы, пришел богатый человек, независимый, как, например, Джулиани в Нью-Йорке, как Блумберг, который финансово очень самодостаточный. Черновецкий должен был показать Киеву, что серьезный бизнес лучше управляет, чем чиновники советской школы. А этого не произошло. Тем самым он дискредитировал бизнес.

Виктор Ющенко собственноручно вручил Вам звание заслуженного экономиста Украины. Вы ему простили все былые обиды?

Я не могу никому прощать что-то или не прощать. Я хочу, чтобы была ясность: – не Пенчук должен быть осужден, а те, кто исполняли и заказывали это дело... Там не просматривается роль Президента…

Но многие чиновники из правоохранительных органов того времени будут чувствовать себя неуютно в результате этих расследований.

Ну, если говорить о прошлых временах, то Вы же не будете отрицать, что далеко не все активы получили кристально честно?

Знаете, я не могу сказать, что 90-ые годы – это был Уолл-стрит Украины.

Я не сказал бы, что тогда было все абсолютно прозрачно, но все государственные активы были проданы согласно законам, которые на тот момент были в стране. Поэтому сегодня к этому вопросу возвращаться бессмысленно.

Все страны, прошедшие через реприватизацию, попали в глубочайшее недоверие мирового инвестиционного сообщества.

Сегодня надо думать о том, где брать новые инвестиции, чтобы развивать Украину. А не о том, что было тогда.

Говорят, налоги с предприятий собирают за несколько месяцев вперед, чтобы выплачивать пенсии…

Да, я слышал об этом. Так пускай предприятия не дают свои налоги вперед. Почему они должны это делать?! Практически все предприятия кредитуются из банков – значит, они берут в банках деньги под проценты, чтобы рассчитаться с налоговой администрацией.

Я не понимаю, а что делать потом? Если правительство перестанет выплачивать пенсии, то это будет вообще полное поражение. Это будет позор на весь мир.

Вопрос выплаты пенсий абсолютно не подлежит обсуждению, они должны выплачиваться в любом случае. Можно отменить все остальное… Например, разогнать чиновников… Только не так – «наполовину снизили зарплату». Надо в десять раз снизить расходы на аппараты, а не вполовину.

Скажите, где вы видели на Западе такое, чтобы на въезде в правительственные здания на турникетах стояли люди? Турникеты ведь и созданы для того, чтобы с помощью электронных технологий обойтись без людей. А то на каждом входе десять орлов Галетея. А от кого этих чиновников охранять? Они и даром никому не нужны.

ВСЕ ДЖИПЫ ЧЛЕНОВ ПР КУПЛЕНЫ ЗА ДЕНЬГИ БИЗНЕСА, А ВСЯКИЕ БЛОКИ ЛИТВИНА ЕЗДЯТ ЗА ДЕНЬГИ ВЛАСТИ

А сколько у Вас охранников?

У меня вообще нет охраны, и никогда не было.

Я ни в коей мере не осуждаю тех бизнесменов, у кого она есть, потому что они нанимают ее за деньги бизнеса. Но здесь охрана оплачивается из бюджета государства, это деньги налогоплательщиков.

Ефремов (депутат от ПР. – Авт.) говорил в эфире, что из-за джипов в Верховную Раду невозможно попасть – ими все заставлено. Арсений Петрович (Яценюк) пошутил, что половина из них принадлежит ПР. Извините меня, но джипы ПР куплены за деньги бизнеса. А всякие блоки Литвина, Яценюка ездят на джипах за деньги власти. Это немножко разные вещи.

Зачем эти администрации по тысячу человек?! Если областные администрации просто распустить, поверти мне, никто из граждан области этого не заметит. А это миллиарды гривен!

Пускай Президент и премьер летают общественными рейсами. Может быть, украинские авиазаводы лучше заработают…

А Вы как летаете?

Могу полететь рейсовым или чартер заказать. Зависит от ситуации. Я не летаю за государственные деньги.

Есть что-то такое в Вашей жизни, о чем Вы жалеете? Имею в виду, в политическом плане?

Это вопрос чисто философский. Каждый человек о чем-то жалеет.

О событиях в Северодонецке не жалеете, где пугали Украину сепаратизмом?

Нет, не жалею. Мы предлагали Украине федеративное устройство.

Самые богатые страны западного мира – США, Германия – являются федерацией. Для Украины это было бы огромным плюсом. Но раз украинское общество не готово…

ВСЯ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ ВЫРОСЛА ИЗ КУЧМОВСКО-КРАВЧУКОВСКОГО ОКРУЖЕНИЯ

Вам не хочется сильного государства?

А США – не сильное государство? Или Федеративная Республика Германия?!

Сила государства построена на силе регионов... Не на силе Партии регионов, а именно регионов (Смеется). Каждое село, город должны быть сильными, тогда и страна будет сильна.

Советский Союз тоже 74 года рассказывал людям о сильном государстве, а люди были нищими.

Потому команда, которая называет себя демократической, ничего общего с демократией не имеет и иметь не может, потому что выросла из кучмовско-кравчуковского окружения.

Извините, но Ваш лидер тоже вырос из этого окружения…

Наш лидер работал с Кучмой всего два года в качестве премьер-министра. И он имеет результат.

А мы говорим о том, что у нас не заложены демократические основы, верховенство права. А кто будет их закладывать? Когда «батько сказав и все!» Вот и вся украинская политика. А то, что в батька были мысли с похмелья, никого не интересовало.

МНЕ НРАВИТСЯ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

Вы владеете кондитерской фабрикой «Конти». Петр Порошенко Ваш конкурент?

Да.

Пробуете его продукцию?

Иногда пробую. Но это связано не с Порошенко, а с союзной маркой фабрики имени Карла Маркса. Например, киевский торт – это визитная карточка украинской столицы, а иногда и всей Украины. При всем уважении к Петру Алексеевичу я не думаю, что сегодняшний киевский торт – это его заслуга.

У нашей компании есть очень достойный ассортимент, который позволяет нам не обращаться к продукции Roshen.

Какую литературу читаете?

Знаете, в последнее время – только периодику: газеты, журналы. На какие-то серьезные вещи просто нет времени.

Вообще я люблю политические мемуары. Для меня очень интересно оценить пути к успеху США, Германии, основы поражения славянского общества в ХХ веке за счет тоталитарного коммунистического режима и внешних факторов.

Вам чужд коммунизм?

Абсолютно! И я всегда был на таких позициях. Думаю, Петр Николаевич (Симоненко) в этом лично убедился.

Что именно Вам нравится в Америке? Вы были там?

Да, я был в США. Внутренняя политика Соединенных Штатов заслуживает глубочайшего уважения, изучения и осмысления.

Мне нравится уровень жизни американского народа.

Но перед нами стоят украинские интересы. Мы не можем руководствоваться геополитическими интересами России или США. Только своими.

В Европу часто ездите отдыхать?

Довольно часто, был практически везде.

Как любите отдыхать – лежать на пляже или более активно?

У меня двое детей, потому волей-неволей привязан к морю. С ними просто гулять не получится. Потому приходится больше загорать, чем гулять.

Какую музыку слушаете? Вам нравится попса?

Музыку слушаю, как говорится, разностороннюю. Самая любимая моя песня, наверное, Show must go on группы Queen.

Также нравится российская эстрада.

Чем занимается Ваш сын?

Мой сын учится в одиннадцатом классе в Московской экономической школе, потому пока ничем таким не занимается. Он сам выбрал, где ему учится. Мы ему предлагали разные варианты, но он захотел там.

Какое будущее ему готовите?

Это пускай он сам решает. Но только не политика!

Разговаривала Оксана Климончук