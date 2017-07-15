Порошенко 17-19 июля поедет с визитом в Грузию

Президент Украины Петр Порошенко 17-19 июля осуществит государственный визит в Грузию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

Читайте такжеУкраина и Грузия должны стать следующими после Черногории членами НАТО – Геращенко

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Также главы двух государств откроют работу бизнес-форума в городе Тбилиси.

Кроме того, в рамках визита президент Украины посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с председателем правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

Запланировано совместная участие президента Украины и Президента Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.