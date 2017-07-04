Россия продолжает ползучую оккупацию Грузии: сдвинула "границу" на полкилометра

Оккупанты установили еще один зеленый баннер с обозначением так называемой границы на окраине сел – Бершуети и Собиси, там, где земельные участки местных жителей.

По заявлению представителя главы управы Горийского муниципалитета Давида Церцвадзе, упомянутый баннер передвинут от старого обозначения "границы" дальше еще где-то на 500 метров, передает "Грузия Online".

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Отмечается, что из-за установления баннера жителям села Бершуети – Чилиндришвили и Ходели ограничился доступ к нескольким гектарам пахотно-посевной площади.

"За последние два дня на этой территории инцидент произошел дважды. Однажды, когда семья Ходели сеяла зерно, т.н. пограничники задержали двух членов семьи и запретили им работать на отмеченном месте. В 2016 году тут же были установлены деревянные столбы, и семье Чилиндришвили не была дана возможность собрать урожай ячменя", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Грузия обвинила РФ в посягательстве на суверенитет.