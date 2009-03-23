Украина обещает Европе создать прозрачный газовый рынок

Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместной декларации Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, подписанной сегодня в Брюсселе.

С украинской стороны декларацию подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, со стороны Еврокомиссии – комиссары ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

Кроме того, декларацию подписали президенты Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

Согласно тексту декларации, украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить независимость оператора по транзиту газа, в частности, путем реализации директивы ЕС за №55 от 2003 года относительно общих правил внутреннего рынка природного газа.

Также, правительство взяло обязательство обеспечить прозрачность и открытость для инвесторов по модернизации газотранспортной системы и предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль над полученными на модернизацию газотранспортной системы средствами.

Правительство Украины пообещало дать возможность операторам по транзиту газа действовать на коммерческой основе для выполнения своего бизнес-плана в долгосрочной перспективе. Украина также обязалась обеспечить доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.

При этом реформы газового сектора Украина должна завершить до конца 2011 года, что будет также отражено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в Соглашении о присоединении Украины к энергетическому сообществу.