В Раде предлагают читать "Отче наш" после открытия заседаний

В парламент внесли законопроект № 6722 о молитве "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.

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Авторами такой инициативы стали депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко.

На сайте парламента говорится, что проект закона передан на рассмотрение руководству и получен Верховной Радой.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий пообещал останавливать выступления нардепов, если те будут прибегать к сквернословию.