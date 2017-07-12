Борьба со сквернословием: в Раде придумали, как наказывать нардепов за ругань и оскорбления

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещает останавливать выступления нардепов, если те будут прибегать к сквернословию. Об этом он заявил во время пленарного заседания, передает Эспрессо.TV.

Парубий опирается на нормы парламентськорго регламента, в которых говорится, что оратор должен выступать только по тому вопросу, по которому ему предоставлено слово.

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Также спикер привел перечень случаев, когда председательствующий может остановить выступление нардепов и запретить выступление во время заседания. В частности, речь идет об "оскорбительных высказываниях, неприличных словах, призывах к незаконным действиям".

"С завтрашнего дня я начну более жестко к этому подходить и останавливать выступления", - заключил господин Парубий.

Вместе с тем, руководитель парламента выразил надежду, что "зал с пониманием отнесется ко всем другим вопросам, предусмотренных регламентом".