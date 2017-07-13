Украина передала ЕС документы с фактами обхода Россией санкций

На саммите Украина-ЕС представителям Евросоюза передали информацию об обходе Россией санкций, в чем помогают некоторые европейские страны. Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире 5 канала.

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По словам Елисеева, представители Украины передали документ, в котором прописаны все факты и случаи, когда РФ удается обходить европейские санкции.

17 марта 2017 года агентство Reuters сообщило о том, что немецкий концерн Siemens поставил в РФ четыре турбины якобы для строительства электростанции на Таманском полуострове. На Крым распространяются санкции Евросоюза, запрещающие европейским компаниям поставку на полуостров энергетических технологий.

7 июля в Siemens заявили, что компания создаст рабочую группу, которая проверит информацию о возможной поставке своих газовых турбин в аннексированный Россией Крым.